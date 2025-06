River Plate-Ursawa Reds 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo

Il secondo tempo di River Plate-Ursawa Reds sta per iniziare al Lumen Field, dove si trova tutto il mondo del calcio pronto a vivere un emozionante scontro valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. Dopo un primo tempo vibrante, concluso con il gol dell’ex Inter Colidio, i riflettori sono puntati sui secondi 45 minuti: qual sarà il destino di questa sfida avvincente? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta!

Al Lumen Field il match valido per la 1ª giornata del Mondiale per Club River Plate-Ursawa Reds: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita River Plate-Ursawa Reds, valevole per la 1ª giornata del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Prima frazione decisa dal gol dell’ex Inter Colidio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - River Plate-Ursawa Reds 1-0 LIVE: inizia il secondo tempo

