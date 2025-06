River Plate Urawa Reds | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questa emozionante sfida tra River Plate e Urawa Reds, ecco tutte le informazioni su orario, dove vederla in TV e le probabili formazioni. Al Lumen Field di Seattle, il Mondiale per Club si prepara a regalare momenti di pura adrenalina: scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere per seguire questa partita imperdibile.

Al Lumen Field va in scena la sfida del Mondiale per Club River Plate Urawa Reds: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lumen Field di Seattle si giocherĂ la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra River Plate Urawa Reds. Andiamo a scoprire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - River Plate Urawa Reds: dove vederla, orario e probabili formazioni

NON SOLO INTER! Si disputano altre 3 partite oggi al mondiale per club: Ore 18 Fluminense-Borussia Dortmund Ore 21 River Plate-Urawa Reds Ore 00:00 Ulsan-Sundowns DAZN Italia 1 e DAZN #FIFACWC Vai su X

A poche ore dalla gara inaugurale tra Al Ahly e Inter Miami, ripassiamo insieme i gruppi del Mondiale per Club. ? Inter nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Reds Juventus nel Gruppo G insieme a Manchester City, Al Ain e Wydad Vai su Facebook

Mondiale per club 2025: River Plate-Urawa Reds, le probabili formazioni - Il prestigioso club di Buenos Aires affronta nella prima sfida della competizione iridata una delle più importanti realtà del Giappone. Lo riporta sportal.it

