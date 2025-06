River Plate-Urawa Red Diamonds LIVE 2-0 | raddoppia Driussi

Un pomeriggio di calcio emozionante tra River Plate e Urawa Red Diamonds, con i sudamericani che si portano avanti 2-0 grazie al gol di Driussi. La partita si infiamma tra azioni spettacolari e parate decisive, come quella di Armani sul sinistro di Kaneko. La sfida, valida per il Mondiale per Club, promette ancora grandi emozioni. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa sfida imperdibile!

River Plate-Urawa Red Diamonds 2-0, Mondiale per Club GOAL E AZIONI SALIENTI 42` - Armani blocca un sinistro centrale di Kaneko da fuori area.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

