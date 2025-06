River Plate Urawa Red Diamonds 3-1 buona la prima per gli argentini | Mastantuono illumina così – VIDEO

Il River Plate apre con forza il suo cammino nel Mondiale per Club, battendo 3-1 l’Urawa Red Diamonds in una sfida emozionante. Con protagonisti Colidio, Driussi e Metso, gli argentini dimostrano solidità e talento, mentre i giapponesi si fanno valere con un rigore di Matsuo. È solo l’inizio di un torneo che promette grandi emozioni: ma come gioca davvero il River? Scopriamolo insieme!

River Plate Urawa Red Diamonds 3-1: il resoconto della sfida degli argentini all’esordio del Mondiale per Club. Inizia con una vittoria il cammino del River Plate al Mondiale per Club: Colidio, Driussi e Metso firmano il 3-1 contro l’ Urawa Red Diamonds, che resta a secco nonostante una buona prestazione e il rigore trasformato da Matsuo. CÓMO JUEGA RIVER AL FÚTBOL, PAPÁ?? Franco Mastantuono pone la fantasía, Acuña el pase y Colidio la cabeza? @FIFACWC Todos los partidos gratis en https:t.coOFe1FpBGjK #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comBjGuwrGEZX — DAZN España (@DAZNES) June 17, 2025 Gli argentini volano momentaneamente in vetta alla classifica del girone, in attesa del risultato di Inter -Monterrey, che potrebbe già indirizzare il primo verdetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - River Plate Urawa Red Diamonds 3-1, buona la prima per gli argentini: Mastantuono illumina così – VIDEO

In questa notizia si parla di: plate - urawa - diamonds - river

River Plate Urawa Reds: dove vederla, orario e probabili formazioni - Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questa sfida imperdibile tra River Plate e Urawa Reds al Lumen Field di Seattle, scopri orario, dove vederla in TV e le possibili formazioni.

SIAMO LIVE River Plate-Urawa Red Diamonds Venite a vederla con voi! Vai su X

“L’Inter che fino a due settimane fa poteva puntare comodamente ai quarti di finale e provare a giocarsela per arrivare fino in fondo, invece adesso rischia di brutto già nel girone. Il River Plate è una squadra che ti incarta; Monterrey e Urawa Red Diamonds ha Vai su Facebook

River Plate-Urawa LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta sulla partita delle rivali dell'Inter al Mondiale per Club; River Plate-Urawa Red Diamonds: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Mondiale per club, River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1: gli argentini mandano tre segnali all'Inter.

River Plate-Urawa Red Diamonds LIVE 3-1: Meza ristabilisce le distanze - Mastantuono sfiora il palo con un colpo di testa su ... Riporta msn.com

River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1: esordio vincente degli argentini nel girone dell'Inter. In gol anche Facundo Colidio - 1 l'Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle e conquistano i primi tre punti nel Girone E (lo stesso dell'Inter). Scrive eurosport.it