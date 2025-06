River Plate Urawa gli argentini non perdonano | 3-1 e primato nel girone dell’Inter

Nel debutto al Mondiale per Club, gli argentini del River Plate dimostrano di non perdonare, conquistando una vittoria netta per 3-1 contro l’Urawa Reds Diamonds. Con un inizio scoppiettante e un gol decisivo dell’ex nerazzurro Facundo Colidio, il River si prende subito il primato nel girone dell’Inter. Una prestazione che conferma la loro determinazione e ambizioni, lasciando gli avversari senza scampo e aprendo una corsa entusiasmante verso il titolo mondiale.

River Plate Urawa, gli argentini non tradiscono alla prima nel girone dell'Inter al Mondiale per Club. River Plate Urawa finisce 3-1, gli argentini si portano subito al comando nel girone dell'Inter al Mondiale per Club. Il River ha vinto la partita d'esordio contro l'Urawa Reds Diamonds per tre a uno. Il gol che ha sbloccato la gara al dodicesimo lo ha segnato l'ex nerazzurro Facundo Colidio di testa. Il raddoppio degli argentini è arrivato con Driussi al 48esimo. Il River Plate dunque senza troppi problemi si sbarazza 3-1 l'Urawa Red Diamonds e ipoteca la qualificazione agli ottavi nel girone che comprende anche Inter e Monterrey.

