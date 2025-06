River Plate parte forte battuto l’Urawa Red Diamonds nel girone dell’Inter

Il Mondiale per Club entra nel vivo e regala subito emozioni con il convincente successo del River Plate sull'Urawa Red Diamonds, conclusosi con un netto 3-1. Una vittoria che sottolinea la forza della formazione argentina e invia un chiaro messaggio alle rivali, tra cui l’Inter di Cristian Chivu, nel girone più competitivo del torneo. La competizione si infiamma, e ora l'attenzione si concentra sulle sfide successive: il percorso verso la gloria è appena iniziato.

Il Mondiale per Club entra subito nel vivo e lo fa con il primo verdetto importante del Gruppo E, lo stesso in cui è inserita l'Inter di Cristian Chivu. A Los Angeles, infatti, è andata in scena la sfida inaugurale tra River Plate e Urawa Red Diamonds, conclusa con il netto successo degli argentini per 3-1. PRIMA VITTORIA – Il River Plate vince all'esordio del Mondiale per Club contro l' Urawa Red Diamonds, mandando un segnale all' Inter attesa all'esordio nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno (ore 3:00), contro il Monterrey, con l'obiettivo di tenere il passo della squadra di Marcelo Gallardo.