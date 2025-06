Rivalutare le edicole

ruoli di presidio culturale, di spazio di incontro e di diffusione di informazione di qualità. Tuttavia, il declino delle edicole mette a rischio questa preziosa presenza capillare sul territorio. È urgente rivalutarle come vere e proprie istituzioni di comunità, capaci di adattarsi ai tempi e di ritrovare il loro valore nel contesto digitale. Solo così potremo preservare un patrimonio di tradizione e informazione che appartiene a tutti.

Firenze, 17 giugno 2025 – Ho avuto più volte modo di richiamare dalle colonne di questo quotidiano il problema della carenza di punti vendita dei giornali cartacei e soprattutto dell’inquietante fenomeno della chiusura delle edicole, dovuti alla riduzione delle vendite, specie in un pubblico al di sotto dei cinquant’anni, a vantaggio di nuove fonti di informazione. Si è detto a ragione che l’edicola, o meglio, il giornalaio svolge fondamentali compiti di aggregazione sociale nel quartiere, invoglia alla lettura di libri di ampia diffusione esposti nelle scaffalature. Ma cosa dire se le edicole, per sopravvivere, si trasformano in veri e propri bazar? È un problema avvertito in modo particolare dal centro (assai meno dalla periferia), data la massiccia presenza di turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rivalutare le edicole

In questa notizia si parla di: edicole - rivalutare - cinquant - anni

Rivalutare le edicole; Per la Dino Coupé cinquant’anni di storia e una rivalutazione che finalmente premia chi l’ha conservata.

Rivalutare le edicole - Si tratta di trovare un giusto equilibrio, con una nuova adeguata regolamentazione, da consentire di far fronte all’attuale crisi degli edicolanti “puri“ e assicurare la fruizione culturale delle edic ... Come scrive lanazione.it

Edicole, la crisi infinita: in 6 anni chiusa una su tre - Quella delle edicole è un'emorragia senza fine, solo in parte attenuata negli ultimi anni grazie anche ai fondi stanziati per il settore. Si legge su ilgazzettino.it