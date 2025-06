Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta

L’attenzione mondiale si infiamma con una sessione densa di tensioni alla Casa Bianca, mentre Khamenei trasferisce i poteri ai Pasdaran e raid israeliani scuotono il Medio Oriente. La diretta svela un quadro sempre più complesso: operazioni militari che minacciano di espandersi e nuove sfide per la stabilità globale. In questo scenario incerto, le decisioni prese oggi potrebbero plasmare il futuro di tutta la regione e oltre, lasciando il mondo sull’orlo di un nuovo capitolo di conflitto.

Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Merz: "Israele fa il lavoro sporco per tutti noi". Tel Aviv: "Operazioni militari si espanderanno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra. Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta

In questa notizia si parla di: riunione - casa - bianca - decidere

Milan, Tare a Casa Milan: prima riunione operativa sul prossimo allenatore - Milan Tare è pronto a guidare una nuova era per il Milan, con la prima riunione operativa dedicata alla scelta del prossimo allenatore.

(? Daniela Corneo) Si definisce «figlio d’arte». Sua madre era una dottoressa di famiglia oggi in pensione. Quel lavoro l’ha visto da dentro casa e se ne è appassionato. Nel 2021 è entrato in convenzione con la Ausl di Imola. «Avevo il mio ambulatorio con 7 Vai su Facebook

Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra. Trump: Sappiamo dov'è Khamenei | La diretta; Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: riunione con i consiglieri in Situation Room; Trump contro Macron: Dice il falso e sbaglia sempre, che lo faccia di proposito o per errore.

Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra. Trump: "Sappiamo dov'è Khamenei" | La diretta - Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Da msn.com

"Riunione esplosiva alla Casa Bianca". Lo scontro tra Donald Trump e Elon Musk - Il sospetto è emerso nelle scorse ore con la pubblicazione da parte di Politico del resoconto di una riunione di governo svoltasi ieri alla Casa Bianca ... ilgiornale.it scrive