Ritorno degli investitori istituzionali sulle società italiane quotate in Borsa nel 2024

Il 2024 segna un ritorno di grande rilievo degli investitori istituzionali sulle società italiane quotate, con una crescita significativa rispetto agli ultimi anni. Per la prima volta dal 2019, il loro coinvolgimento ha raggiunto il 27%, con una presenza straniera in costante aumento. Questo trend apre nuovi scenari di fiducia e opportunità per le aziende italiane, riflettendo una rinnovata attrattiva nel panorama finanziario. Un segnale che potrebbe rivoluzionare il volto della Borsa italiana nei prossimi mesi.

Segnali di un ritorno d'interesse da parte degli investitori istituzionali per le società italiane quotate in Borsa. Il 2024, per la prima volta dal 2019, mostra un incremento (27% da 24% dell'anno prima) nella quota delle imprese in Piazza Affari che hanno nell'azionariato investitori istituzionali, in particolare esteri (21,5% società contro 19% nel 2023). È uno dei dati che risultano dall'ultimo Rapporto sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicato dalla Consob. Per la prima volta il Rapporto affronta, in un apposito Addendum, una mappatura dell'interazione avvenuta tra imprese, azionisti e altri stakeholder, che - sulla base di un'indagine condotta a campione - dà conto di un intenso dialogo con i vari portatori d'interesse.

