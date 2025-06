Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 18 giugno 2025 | Gracia distrutta per la morte di Anton Tano corre in suo soccorso

Preparati a immergerti nelle emozionanti anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas del 18 giugno 2025. Gracia, ancora sconvolta dalla perdita di Antonio, riceverà il conforto di Tano, pronto a offrirle il suo supporto in questo momento difficile. Intanto, Miguel si troverà di fronte a una decisione complessa di Esther, che ha deciso di non avere figli. Non perdere gli sviluppi di questa coinvolgente puntata, ricca di colpi di scena e sentimenti autentici.

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 18 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Tano starà vicino a Gracia dopo la morte di suo marito mentre Miguel affronterà la decisione di Esther di non avere figli, almeno per ora.

