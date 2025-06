Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 18 giugno | Gracia devastata Tano le resta vicino

Preparati a vivere un’altra emozionante puntata di "Ritorno a Las Sabinas". Dopo il doloroso addio a Antón, Gracia si trova a dover fare i conti con il dolore a Madrid, mentre Tano le resta vicino, un vero porto sicuro. Cosa ci riserverà il prossimo episodio? Scoprilo domani alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove ogni mistero si svela.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: dopo la scioccante notizia della morte di Antón, Gracia deve tornare a Madrid. Tano è l'unico a offrirle conforto. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Esther sorprende Miguel rifiutando l'idea di un figlio. Gracia affronta il dolore della perdita di Antón, sostenuta solo da Tano. Nell'episodio precedente Negli ultimi giorni, il legame tra Paca e Paloma si è intensificato, ma la forte somiglianza tra la madre scomparsa delle sorelle Molina e quella defunta di Paloma continua a turbare la Utrera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 18 giugno: Gracia devastata, Tano le resta vicino

