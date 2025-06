Ritorno a Castel Gandolfo | Leone XIV ripristina un’altra tradizione congelata da Bergoglio

Dopo anni di assenza, Leone XIV riporta in vita una tradizione che sembrava sbiadita: il ritorno a Castel Gandolfo per le vacanze estive. Un gesto simbolico che riaccende il passato e sottolinea il valore di un luogo carico di storia e spiritualitĂ . La ripresa di questa consuetudine segna un nuovo capitolo nel rapporto tra il Papa e questa incantevole localitĂ , un segnale di rinnovato rispetto per le tradizioni custodite nel tempo. Il...

Leone XIV ripristina un’altra tradizione: il Pontefice trascorrerĂ le vacanze a Castel Gandolfo, storicamente luogo di riposo dei papi, ma “snobbato” da Francesco. Nei suoi dodici anni di pontificato, Bergoglio non ha mai utilizzato la residenza estiva, preferendo adibirla a museo. Papa Prevost vi si ritirerĂ dal 6 al 20 luglio e poi di nuovo nei giorni di ferragosto. Vacanze a Castel Gandolfo per Papa Leone: la tradizione è ripristinata. Il Vaticano ha reso noto che Leone XIV si trasferirĂ nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo nel pomeriggio di domenica 6 luglio. Papa Leone, lo scorso 29 maggio, a sorpresa si era recato nella residenza pontificia, suscitando grande entusiasmo tra gli abitanti dei Castelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ritorno a Castel Gandolfo: Leone XIV ripristina un’altra tradizione “congelata” da Bergoglio

