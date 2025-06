Ritorna lo slot mob | Il governo ha ridotto le politiche contro la ludopatia

Ritorna lo Slot Mob, l’evento che mira a sensibilizzare sul dramma della ludopatia, spesso ignorato tra le luci delle slot machine. Dopo le recenti riduzioni delle politiche governative, è ancora più importante unirsi per promuovere un'attenzione reale e concreta. A Cesena, questa iniziativa prenderà vita al bar Wilson in Via Martiri della Libertà 16 alle ore 16.30, un’occasione per fare sentire la voce di chi lotta contro questa problematica. La lotta contro la ludopatia inizia anche con il nostro coinvolgimento.

Lo "slot mob" è una giornata di mobilizzazione nazionale che nasce per parlare di un problema dilagante che, purtroppo, rischia di passare inosservato: la ludopatia. L’iniziativa verrà proposta anche a Cesena, al bar Wilson in Via Martiri della Libertà 16, alle ore 16.30. A cesena è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Ritorna lo slot mob: "Il governo ha ridotto le politiche contro la ludopatia"

In questa notizia si parla di: slot - ludopatia - ritorna - governo

Ritorna lo slot mob: Il governo ha ridotto le politiche contro la ludopatia; Gioco, gli italiani spendono 20 mld l’anno in gratta e vinci, slot e scommesse (e lo Stato ne incassa 11,2); Francesco Gatti: l’imprenditore che produce slot machine.

Slot, l'allerta di Raggi: "E' emergenza, Governo non ostacoli il lavori degli enti locali" - Secondo l'ultimo report di Libera nella Città Eterna si contano 249 sale e oltre 50 mila slot, pari al 12 per ... Lo riporta romatoday.it

Ludopatia. Sindaci lombardi scrivono a Renzi: “Governo non vanifichi il nostro lavoro” - “Nelle ‘carte’ del Governo è previsto l’incremento di macchinette mangia soldi in alcuni esercizi commerciali e la caduta dei limiti sugli orari e le distanze minime tra le slot machine e ... Riporta quotidianosanita.it