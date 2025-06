Rita Dalla Chiesa lezione alla sinistra in tv | Questa è una Italia che non mi piace

Rita Dalla Chiesa, nota per la sua schiettezza, ha recentemente criticato aspramente la sinistra in tv, denunciando una Italia che non le piace e che, a suo avviso, si allontana dai valori di giustizia e solidarietà. Durante una puntata di Quarta Repubblica, l’ex conduttrice ha commentato l’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, un episodio che ha scosso profondamente il paese. La sua voce ha acceso un dibattito acceso, rivelando tensioni e divisioni ancora presenti nel nostro tessuto sociale.

Rita Dalla Chiesa è intervenuta nella trasmissione Quarta Repubblica per commentare l'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso il 12 giugno a Francavilla Fontana, in Puglia, durante un inseguimento a due rapinatori. Legrottaglie, originario di Ostuni e prossimo alla pensione, è stato colpito mortalmente da uno dei fuggitivi. Il suo sacrificio ha suscitato una forte commozione nazionale, con lutto cittadino proclamato a Francavilla Fontana e la camera ardente allestita a Ostuni. Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, simbolo della lotta alla mafia, ha espresso il suo dolore e indignazione per l'accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rita Dalla Chiesa, lezione alla sinistra in tv: "Questa è una Italia che non mi piace"

