Rita Dalla Chiesa | Fabrizio Frizzi mi ha salvato la vita

Rita Dalla Chiesa rivela come Fabrizio Frizzi le abbia letteralmente salvato la vita, un gesto di affetto e gratitudine che supera il tempo e le difficoltà. La conduttrice, ancora commossa, ricorda i momenti più intensi condivisi con il suo compagno e marito, evidenziando l’importanza di quell’amore che ha scritto una pagina significativa nella sua storia. Un racconto che tocca il cuore e ci ricorda quanto il sostegno possa fare la differenza.

Rita Dalla Chiesa parla spesso con grande affetto di colui che è stato il suo compagno prima, e marito poi, per ben 16 anni, Fabrizio Frizzi, e anche lo scorso 16 giugno, ospite de La Volta Buona, è tornata a menzionare il compianto conduttore, scomparso nel 2018, spiegando come lui l’abbia letteralmente salvata in un momento molto particolare della sua vita. Appena sei mesi prima, infatti, la conduttrice e deputata aveva perso i genitori, Emanuela Setti Carrar o e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisi nella strage di via Carini a Palermo il 3 settembre 1982. Dalla Chiesa e Frizzi si conobbero proprio in quell’anno, poco prima che iniziasse il programma Pane e marmellata, e la conduttrice, oggi, ricorda il corteggiamento del collega come “molto presente e pressante, ma era un ragazzo divertente, pieno di riccioli, un borsello sempre di traverso, la vespa. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it