Risultati Mondiale per Club LIVE | inizia River Plate – Urawa Red Diamonds match del girone dell’Inter

Il Mondiale per Club sta regalando emozioni indimenticabili, con sfide mozzafiato tra le migliori squadre del pianeta. Inizia il girone dell’Inter, con River Plate e Urawa Red Diamonds pronti a scendere in campo in una competizione che promette spettacolo. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti live sui risultati e il cammino delle nostre squadre preferite. La passione del calcio internazionale è appena cominciata!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date; Mondiale per Club FIFA 2025, si comincia con Inter Miami – Al Ahly in diretta su Italia 1; Partite Mondiale per Club in differita: dove vedere le repliche e on demand.

Il Mondiale per Club inizia con lo spettacolo solo in tribuna: da Ronaldo a Beckham e Baggio, com'è andato il match inaugurale - Tanto spettacolo in tribuna con la presenza di leggende come Ronaldo, Baggio e Beckham, poco in campo, dove Messi non riesce a lasciare il segno ... Scrive msn.com

La lista con tutti i passaggi decisivi messi a segno nel primo turno del Mondiale per club - Nella squadra brasiliana a realizzare gli assist sono stati Vitinho e Telles, mentre il +1 dal lato degli ... Come scrive gazzetta.it