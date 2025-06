Risultati Mondiale per Club LIVE | in campo il Borussia Dortmund contro la Fluminense

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, portando emozioni e sfide epiche in America. Tra le partite più attese, il confronto tra Borussia Dortmund e Fluminense promette grande spettacolo. Mentre la Juventus segue con attenzione il proprio cammino nel girone G, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire aggiornamenti e risultati live di questa competizione globale. Restate con noi per vivere ogni istante di questa emozionante manifestazione calcistica.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: in campo il Borussia Dortmund contro la Fluminense

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - campo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club, meglio Baggio e Ronaldo in tribuna che Messi in campo Il pareggio senza reti fra Inter Miami e Al-Ahly ha inaugurato il torneo Fifa con le riprese tv preoccupate soprattutto di inquadrare i settori dello stadio occupati dagli spettatori. Prezzi de Vai su Facebook

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: Boca-Benfica 2-2, vince il Flamengo; Mondiale per Club, le partite di oggi: risultati, chi scende in campo e dove vederle; Mondiale per Club, le partite di oggi: risultati, chi scende in campo e dove vederle.

Mondiale per Club, le partite di oggi: risultati, chi scende in campo e dove vederle - Oramai da qualche giorno è iniziato il Mondiale per Club, l’innovativa competizione che riunisce squadre di tutti e cinque continenti, campioni di ogni nazionalità, interessando i tifosi di tutto il m ... Secondo laziopress.it

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Poker PSG! Diretta gol live score (oggi 15 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: prende il via la controversa competizione FIFA con le prime partite della prima giornata. Segnala ilsussidiario.net