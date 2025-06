Risultati Mondiale per Club LIVE | il River Plate batte l’Urawa Red Diamonds l’Inter in campo questa notte

Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni mozzafiato e sorprese inaspettate! Questa notte, il River Plate ha sfidato l’Urawa Red Diamonds, mentre i riflettori sono puntati anche sull’Inter. La Juventus, impegnata nel girone G, segue con attenzione ogni aggiornamento, determinata a lasciare il segno. Rimanete con noi per scoprire tutti gli ultimi risultati e approfondimenti su questa appassionante competizione che unisce i migliori club del mondo.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il River Plate batte l’Urawa Red Diamonds, l’Inter in campo questa notte

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - river

