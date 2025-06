Risultati Mondiale per Club LIVE | Colidio porta avanti il River Plate contro l’Urawa Red Diamonds all’intervallo match nel girone dell’Inter

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, regalando emozioni e colpi di scena. Colidio guida il River Plate contro l'Urawa Red Diamonds all'intervallo, mentre la Juventus segue con attenzione il percorso del girone G, in attesa di scoprire chi si affermerà tra le grandi squadre in corsa. Rimanete aggiornati: i risultati live e le classifiche sono pronti a cambiare le sorti di questa competizione internazionale ricca di suspense.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Colidio porta avanti il River Plate contro l’Urawa Red Diamonds all’intervallo, match nel girone dell’Inter

In questa notizia si parla di: mondiale - club - match - risultati

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Boca Juniors è in un momento buio di risultati e, anche se la contestazione della tifoseria organizzata non lo ha ancora toccato direttamente, per Riquelme sarà importante fare bella figura al Mondiale per club. Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, risultati e gol delle partite di oggi: vince il Botafogo di Correa #SkySport #FIFACWC Vai su X

Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date; DIRETTA: PSG-Atletico Madrid LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sulla prima partita del girone B del Mondiale per Club; Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi E, F 1^ giornata (17-18 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: nella notte tra martedì e mercoledì arriva l'esordio per l'Inter nella prima giornata del girone E. Da ilsussidiario.net

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: Boca-Benfica 2-2, vince il Flamengo - 2 la partita tra Boca Juniors e Benfica: in gol Merentiel e Battaglia per gli argentini e Di Maria e Otamendi per i portoghesi. Riporta informazione.it