Risultati Mondiale per Club LIVE | Boca Juniors Benfica 2-2 il Flamengo batte i tunisini dell’Esperance Tunis

Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese che tengono con il fiato sospeso tifosi di tutto il mondo. Boca Juniors e Benfica si dividono la scena con un emozionante 2-2, mentre il Flamengo conquista una vittoria importante contro l’Espérance Tunis. La competizione prosegue tra colpi di scena e continui aggiornamenti: scopriamo insieme come vanno le cose e il percorso della Juventus. La sfida continua!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Boca Juniors Benfica 2-2, il Flamengo batte i tunisini dell’Esperance Tunis

