Risse e aggressioni nella notte tra Erba e Maslianico | tre feriti coinvolti giovani e adulti

Nella notte tra Erba e Maslianico si sono scatenate risse e aggressioni che hanno coinvolto giovani e adulti, lasciando tre feriti. La serata del 16 giugno ha inizio con un episodio violento in via Giovanni Pascoli a Erba, portando interventi delle forze dell’ordine e dei sanitari. Un’onda di tensione che desta preoccupazione e mette in luce la crescente incidenza di violenza nel territorio. La sicurezza dei cittadini deve tornare al centro dell’attenzione.

La serata del 16 giugno si è aperta con un’aggressione a Erba, in via Giovanni Pascoli, intorno alle 20:30. A farne le spese è stato un uomo di 47 anni, soccorso in codice verde e trasportato all’ospedale di Erba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Como e i sanitari del Soreu Laghi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Risse e aggressioni nella notte tra Erba e Maslianico: tre feriti, coinvolti giovani e adulti

