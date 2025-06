Rissa tra genitori a un torneo under 16 | scene vergognose a Napoli

Una scena sconcertante scuote il calcio giovanile a Napoli: pochi istanti dopo il triplice fischio della finale under 16 tra Ischia e Cantera Napoli, genitori inorriditi si sono affrontati in una rissa sugli spalti. Il video, diffuso sui social e poi rimosso, testimonia un comportamento vergognoso che mette in cattiva luce lo sport e la crescita dei giovani atleti. È urgente affrontare con fermezza questi episodi, perché il rispetto deve sempre prevalere.

Pochi istanti dopo il triplice fischio della finale del torneo provinciale maschile di calcio under 16 tra Ischia e Cantera Napoli, è scoppiata una vera e propria rissa sugli spalti tra i genitori dei ragazzi in campo. La denuncia è arrivata direttamente sui social con un video trasmesso in diretta da una persona presente sugli spalti e rimosso pochi istanti dopo.

Al temine del match tra l'Ischia e il Cantera Napoli sono scoppiati gli scontri tra i genitori presenti sugli spalti

