Rissa di Pasqua nel centro storico di Lecce chiusa l’inchiesta | tre indagati

Una notte di Pasqua tumultuosa a Lecce, con una violenta rissa nel centro storico che ha coinvolto circa trenta persone. Le autorità hanno già individuato e indagato tre uomini di Taurisano, mettendo fine al caos e avviando un percorso di giustizia. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire sicurezza e legalità nelle zone più affollate della città , sottolineando come la tutela dei cittadini sia prioritaria.

LECCE - Sono stati identificati tre dei presunti responsabili della rissa che ha coinvolto una trentina di persone tra via Maremonti e via Giuseppe Verdi, nei pressi della Banca d’Italia, nella notte di Pasqua. Si tratta di tre uomini di Taurisano: G.P., di 24 anni, domiciliato a Melissano; A.O. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Rissa di Pasqua nel centro storico di Lecce, chiusa l’inchiesta: tre indagati

