Rischio Vesuvio firmato protocollo d' intesa | dove sarà trasferita la popolazione in caso di eventi vulcanici

Il rischio Vesuvio diventa un tema di prioritaria attenzione con la firma del protocollo d’intesa tra il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, e la Fondazione Convivenza Vesuvio. Un passo deciso per garantire sicurezza e prontità nella gestione delle emergenze vulcaniche, trasferendo la popolazione in caso di attività eruttiva. Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano collaborare per tutelare le comunità.

Il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha firmato il protocollo d’intesa con la Fondazione Convivenza Vesuvio per l’attuazione della legge regionale sul rischio vulcanico. Il documento, già sottoposto al ministro per la protezione civile Nello Musumeci e al capo della Protezione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rischio Vesuvio, firmato protocollo d'intesa: dove sarà trasferita la popolazione in caso di eventi vulcanici

ANCHE MASSA DI SOMMA HA FIRMATO! Un altro passo in avanti è stato compiuto. Questa mattina, alla presenza dell'avvocato Pierluigi Aliperta e del presidente della Fondazione Convivenza Vesuvio Enzo Coronato, è stato firmato un nuovo protocollo d'int

