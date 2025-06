Rischio incendi in Toscana l’anticiclone fa scattare in anticipo il divieto di abbruciamenti

Con l’anticiclone africano che infuoca la Toscana, il rischio incendi si fa sempre più pressante. Per tutelare il territorio e prevenire tragedie ambientali, scatta in anticipo il divieto di abbruciamenti, valido dal 21 giugno al 31 agosto. Coldiretti Toscana ha già segnalato un pericolo rosso in molte zone, dalla costa all’interno. È fondamentale rispettare queste restrizioni per preservare la bellezza e la sicurezza della nostra regione.

Firenze, 17 giugno 2025 – Scatta in anticipo su tutto il territorio toscano il divieto di abbruciamenti: dal 21 giugno e fino al 31 agosto (salvo proroghe) non sarà possibile bruciare residui vegetali agricoli e forestali. A farlo sapere è Coldiretti Toscana, che segnala una situazione già da bollino rosso in molte zone della regione, dalla costa – Livorno, Grosseto, Pisa – alle aree interne come Firenze e Prato. Colpa dell’anticiclone africano che porta temperature elevate, umidità bassissima e assenza di piogge. Una combinazione pericolosa, che aumenta in modo significativo il rischio di incendi boschivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio incendi, in Toscana l’anticiclone fa scattare in anticipo il divieto di abbruciamenti

