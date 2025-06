Rischio idrogeologico Buonguerrieri FdI | Responsabilità della Regione sull' alluvione

L'emergere delle criticità legate al rischio idrogeologico richiede un impegno congiunto tra Stato e regione. Dopo l'audizione del Ministro Musumeci, Fratelli d'Italia sottolinea che le promesse non bastano: è fondamentale che anche la Regione si assuma le sue responsabilità per prevenire future alluvioni e tutelare i cittadini. Solo così potremo affrontare efficacemente questa emergenza e garantire un futuro più sicuro per tutti.

“L'impegno del Governo Meloni non basta, se la Regione non fa la sua parte”. A seguito dell'audizione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico, la deputata di Fratelli d'Italia e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rischio idrogeologico, Buonguerrieri (FdI): "Responsabilità della Regione sull'alluvione"

