Rischio idraulico un piano per potenziare i sistemi fognari del Ravennate | Una risposta ai cambiamenti climatici

Il nostro territorio ravennate si prepara a una nuova sfida: potenziare i sistemi fognari per affrontare con efficacia gli eventi meteo sempre più intensi e frequenti. Un progetto ambizioso, volto a proteggere case, imprese e comunità dai crescenti rischi idraulici legati ai cambiamenti climatici. È stato avviato uno studio dettagliato che traccerà le strategie più efficaci per rafforzare la resilienza del nostro territorio. La sicurezza di tutti dipende dalla nostra capacità di anticipare e adattarci.

Parte lo studio per un piano di potenziamento dei sistemi fognari del Ravennate: un ampio progetto per rispondere agli eventi meteo sempre più frequenti che interessano il nostro territorio, come l'ondata di maltempo che tra ieri e oggi si è abbattuta su tutto il territorio romagnolo. È stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rischio idraulico, un piano per potenziare i sistemi fognari del Ravennate: "Una risposta ai cambiamenti climatici"

In questa notizia si parla di: piano - sistemi - fognari - ravennate

Intronizzazione papa Leone XIV, a Roma 250mila persone: sistemi anti drone e cecchini. Ecco il piano sicurezza - Si prepara a Roma l'intronizzazione di Papa Leone XIV, attesa da 250mila persone. Per garantire la sicurezza, è stato attivato un piano che include sistemi anti-drone, cecchini, sommozzatori e un Tevere non navigabile.

Un protocollo d’intesa in Provincia di Ravenna per avviare uno studio sui sistemi fognari dei Comuni e ridurre il rischio idraulico; Al via le attività per approfondire e rendere più resilienti i sistemi fognari dei Comuni della Provincia di Ravenna; Forlì, Marabini e Morgagni (Pd): “serve un piano pluriennale di interventi per mettere in sicurezza la città”.

Presidente Priolo incontra i sindaci del ravennate per condividere un piano di opere strategiche per messa in sicurezza dei territori - La presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, ha incontrato stamattina i sindaci del ravennate per condividere ... Secondo ravennanotizie.it