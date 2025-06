Rischio calore Regione adotta misure e raccomandazioni per la salute dei lavoratori

In un’estate sempre più calda, la tutela della salute dei lavoratori diventa una priorità assoluta. La Regione Toscana ha adottato misure e raccomandazioni mirate per ridurre i rischi legati al caldo estremo, come evitare o limitare le attività nelle ore più calde. Un passo importante per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso del benessere di tutti. È fondamentale conoscere e applicare queste linee guida per proteggersi efficacemente.

ARezzo, 17 giugno 2025 – : e vitare o limitare le attività nelle ore più calde della giornata Per proteggere lavoratrici e lavoratori dai rischi causati dalle temperature estive elevate, la giunta regionale toscana, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha approvato una serie di linee guida: un documento a supporto dei datori di lavoro e del Dipartimento di prevenzione delle Asl. “Confermiamo una serie di misure di attenzione e di vigilanza e ribadiamo l’importanza di sensibilizzare sul rischio caldo sia i datori di lavoro sia i lavoratori” evidenzia il presidente della Toscana, Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio calore, Regione adotta misure e raccomandazioni per la salute dei lavoratori

