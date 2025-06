Riscaldamento globale bambini esposti al caldo estremo | Save the Children chiede scuole sostenibili

Il riscaldamento globale sta mettendo a rischio le future generazioni, con bambini sempre più esposti a eventi climatici estremi. Secondo il rapporto “Born into the Climate Crisis 2” di Save the Children, in Italia il 100% dei nati nel 2020 sarà colpito da caldo estremo. È urgente agire, promuovendo scuole sostenibili e una maggiore educazione climatica per proteggere i più vulnerabili e garantire un domani più sicuro.

Il rapporto "Born into the Climate Crisis 2" di Save the Children denuncia l'aumento dell'esposizione dei bambini a eventi climatici estremi causato dal riscaldamento globale. In Italia, il 100% dei nati nel 2020 sarà colpito dal caldo estremo. L'organizzazione chiede più educazione climatica, scuole resilienti e azioni urgenti per l'adattamento L'impatto del riscaldamento globale sui

In questa notizia si parla di: riscaldamento - globale - bambini - caldo

