Riscaldamento globale bambini esposti a fenomeni di caldi estremo Save the children | inserire l’educazione al cambiamento climatico e costruire scuole sostenibili

Riscaldamento globale e bambini: un allarme che non possiamo ignorare. Il recente rapporto di Save the Children, "Born into the Climate Crisis 2", evidenzia con forza come le nuove generazioni siano sempre più esposte a eventi climatici estremi, anche in Italia. È fondamentale investire nell’educazione al cambiamento climatico e nella costruzione di scuole sostenibili per proteggere il loro futuro. Solo così potremo garantire loro una speranza di un domani più sicuro e resiliente.

Il recente rapporto di Save the Children, Born into the Climate Crisis 2, descrive l’impatto crescente degli eventi estremi su bambine e bambini in tutto il mondo, compresa l’Italia. Il documento, sviluppato in collaborazione con l’Università di Bruxelles, mette in luce che le nuove generazioni sperimenteranno un’esposizione senza precedenti a fenomeni come ondate di calore, siccità e inondazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

