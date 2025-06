Risarcimenti ai cittadini per il blackout a Torino | ipotesi class action per ottenerli

Le recenti interruzioni di corrente che hanno colpito Torino e dintorni hanno riacceso il dibattito sulla responsabilità e sui risarcimenti per i cittadini coinvolti. Con blackout frequenti e disagi crescenti, cresce anche l’ipotesi di avviare una class action per ottenere i giusti indennizzi. È giunto il momento di fare chiarezza e chiedere conto a chi ha causato questi disservizi, affinché i cittadini possano tutelare i propri diritti e riprendersi la serenità perduta.

Non si placano le polemiche per i blackout con cui Torino fa i conti da sabato 14 giugno 2025. Anche nella notte tra ieri e oggi, martedì 17 giugno, alcune zone della città e non solo si sono ritrovate momentaneamente al buio. È successo, per esempio, a Mirafiori Nord, ma anche a Collegno. . 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Risarcimenti ai cittadini per il blackout a Torino: ipotesi class action per ottenerli

In questa notizia si parla di: blackout - torino - risarcimenti - cittadini

Blackout al tribunale di Torino: udienze rinviate e ingressi chiusi - Il tribunale di Torino ha subito un blackout improvviso, causando disagi e l'annullamento di diverse udienze, tra cui il processo a Laura.

Risarcimenti ai cittadini per il blackout a Torino: ipotesi class action per ottenerli; Torino al buio per ore: blackout e caldo mandano in tilt la città; Blackout, Lo Russo all'attacco di Iren: Situazione inaccettabile. Russi, M5S: Basta scuse, è tempo di governare.

Risarcimenti ai cittadini per il blackout a Torino: ipotesi class action per ottenerli - Anche nella notte tra ieri e oggi, martedì 17 giugno, alcune zone della città e non solo si sono ... Si legge su torinotoday.it

Codacons, pronti a class action dopo blackout a Torino - out elettrico che lo scorso weekend ha messo in ginocchio Torino, coinvolgendo migliaia di cittadini e attività commerciali, scende in campo il Codacons, che assisterà i soggetti danneggiati ... Secondo lospiffero.com