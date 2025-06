Riqualificazione di San Cristoforo il sottosegretario Mantovano | Costruire consenso con azioni concrete

La riqualificazione di San Cristoforo rappresenta un’opportunità unica per trasformare la nostra comunità, costruendo un consenso solido attraverso azioni concrete. Il sottosegretario mantovano ha sottolineato come questo sia solo il primo passo di un processo collaborativo, coinvolgendo ministri, Comune e Regione. Solo unendo le forze potremo realizzare interventi duraturi, migliorando qualità della vita e valorizzando il nostro patrimonio. È il momento di agire insieme, e il meglio deve ancora venire.

"L'obiettivo è, partendo con questo intervento, di coinvolgere i ministri interessati ed è immaginabile che, ciascuno per la propria parte, ci saranno altri interventi, in pieno accordo e recependo le proposte del Comune e della Regione per ulteriori riqualificazioni. Stiamo soltanto al primo.