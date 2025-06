Riparte ’E…statesulpalcoscenico’ con Alessandro Braga.

Riparte "StatesulPalcoscenico" con Alessandro Braga, alla sua 19ª edizione! Questo esclusivo laboratorio teatrale estivo targato Capit è dedicato a giovani talenti dagli 9 ai 20 anni, offrendo un’occasione unica di crescita artistica e personale. Sotto la guida del rinomato attore e regista, i partecipanti si immergeranno nel vivo della scena, contribuendo alla creazione di uno spettacolo finale che incanterà il pubblico. Gli incontri previsti all’interno ...

Siamo alla 19ª edizione di ’E.statesulpalcoscenico’, il laboratorio teatrale estivo targato Capit dedicato agli studenti di età compresa tra i 9 e i 20 anni. Sotto la guida dell’attore e regista Alessandro Braga, i partecipanti avranno l’opportunità di entrare a far parte della Compagnia Teatrale dell’estate, collaborando alla creazione di uno spettacolo che sarà presentato al pubblico nella serata finale. Gli incontri previsti all’interno dell’iniziativa si svolgeranno da domani al 16 luglio, dalle ore 18 alle 19.30, presso la Sala Ragazzini, che si trova in Largo Firenze, a Ravenna. Si tratta, spiegano gli organizzatori, di "un’occasione imperdibile per divertirsi, apprendere le tecniche teatrali e sviluppare il proprio talento sul palco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it