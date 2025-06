Rimini falsi vaccini Covid per ottenere il green pass medico Roberto Bonato e 74 pazienti verso il processo | € 250 per poter lavorare

Un'indagine scuote Rimini: il medico Roberto Bonato e 74 pazienti sono coinvolti in un caso di falsi vaccini Covid, che avrebbe consentito loro di ottenere il Green Pass e mantenere il lavoro. Accuse gravissime di certificazioni false sollevano dubbi sulla regolarità delle pratiche adottate durante un periodo di forte pressione per la vaccinazione obbligatoria. La verità emerge mentre si avvia il processo che potrebbe coinvolgere fino a 160 persone, tra cui Bonato e i suoi pazienti.

