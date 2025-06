Rimini chiesta l’archiviazione per il carabiniere che sparò e uccise un accoltellatore a Capodanno | Non aveva scelta

La notte di Capodanno a Villa Verucchio, Rimini, ha segnato un episodio drammatico che ha portato all’archiviazione dell’inchiesta sul carabiniere che, in un gesto di difesa, ha sparato e ucciso un aggressore armato di coltello. La scena, tesa e intensa, ha visto il maresciallo Luciano Masini tentare invano di fermare Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, che aveva già ferito altre persone. La sua reazione, dettata dalla necessità di tutelare vite umane, ora si configura come una tragica, ma comprensibile, choice

Aveva aperto il fuoco dopo che Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, egiziano di 23 anni, aveva già accoltellato quattro persone. Il ragazzo poi era corso verso i carabinieri, ancora armato di coltello. “Fermati, ma cosa stai facendo? Fermati, basta. ma vuoi proprio morire? Fermati per favore”, aveva urlato il maresciallo Luciano Masini prima di sparare e uccidere l’aggressore la notte di Capodanno a Villa Verucchio, in provincia di Rimini. Il maresciallo è stato poi indagato per eccesso colposo di difesa, adesso la Procura di Rimini ha chiesto al gip l’ archiviazione dell’indagine. Lo riporta il Corriere di Romagna che spiega come, per i pm, Masini non ebbe altra scelta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rimini, chiesta l’archiviazione per il carabiniere che sparò e uccise un accoltellatore a Capodanno: “Non aveva scelta”

In questa notizia si parla di: aveva - rimini - chiesta - archiviazione

CRONACA È indagato per eccesso di legittima difesa dopo aver ucciso il 23enne egiziano Muhammad Sitta che la sera di capodanno aveva accoltellato quattro persone. Vai su Facebook

Rimini, chiesta l’archiviazione per il carabiniere che sparò e uccise un accoltellatore a Capodanno:…; Sparò e uccise un 23enne a Capodanno, chiesta l’archiviazione per il carabiniere Masini; Agì correttamente, chiesta l'archiviazione per il carabiniere che sparò e uccise Muhammad Sitta la notte di capodanno.

Rimini, chiesta l’archiviazione per il carabiniere che sparò e uccise un accoltellatore a Capodanno: “Non aveva scelta” - La Procura di Rimini chiede l'archiviazione per il maresciallo Masini che sparò al 23enne egiziano dopo che aveva accoltellato quattro persone a Capodanno. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sparò e uccise 23enne armato nella notte di Capodanno, chiesta l’archiviazione: “Non potè agire diversamente” - La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione per le indagini sul maresciallo Luciano Masini che nella notte di Capodanno sparò e uccise ... Scrive fanpage.it