Rimini Calcio | il mercato non decolla Daniele Di Donato in pole per la panchina

Il mercato del Rimini Calcio è ancora in stallo, tra attese e incognite, mentre i tifosi sognano una svolta. La corsa per la panchina si infiamma con il nome di Daniele Di Donato, che si fa sempre più vicino alla guida tecnica biancorossa. Tra sospetti e speranze, il club si prepara a un possibile cambio di rotta: sarà questa la mossa vincente per rilanciare il team? Solo il tempo lo dirà.

Mercato, mercato e ancora mercato. Ma per il momento quello del Rimini non decolla. Perchè la settimana del nuovo allenatore in casa biancorossa si è aperta con una nuova fumata nera. Nessuna comunicazione dalla società di Piazzale del Popolo, ma l'impressione, oggi più di ieri, che qualcosa inizi a bollire in pentola. Il nome di Daniele Di Donato, uno tra la decina di tecnici attenzionati dal club, si fa sempre più insistente nell'ambiente riminese. Quello dell'allenatore abruzzese è uno dei primi nomi circolati subito dopo l'uscita di scena dei biancorossi dai playoff. Voci stoppate inizialmente da un possibile rinnovo del tecnico con il Team Altamura, squadra che ha allenato la passata stagione.

