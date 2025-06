Rimini | archiviazione per il carabiniere che sparò a Capodanno a Villa Verucchio

La tragica notte di Capodanno a Villa Verucchio ha segnato profondamente la comunità, ma ora emergono nuovi dettagli sulla vicenda. La Procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione per il carabiniere Luciano Masini, ritenendo che la sua azione fosse giustificata e non richiedesse un processo. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla gestione delle emergenze e sulle decisioni in situazioni di alta tensione.

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto al gip l'archiviazione dell'indagine a carico del carabiniere che sparò e uccise un giovane la notte di Capodanno a Villa Verucchio. Lo riporta il Corriere di Romagna che spiega come, per la Procura, il maresciallo Luciano Masini non ebbe scelta e la notte di Capodanno agì in una maniera tale per cui non si deve andare a processo. Dopo sei mesi l'indagine a carico del maresciallo che sparò al 23enne armato di coltello che gli andava contro urlando frasi in arabo va verso l'archiviazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net