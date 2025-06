Rimborso Modello 730 a rischio con la Naspi | come non perderlo

contribuenti italiani. Tuttavia, attenzione: il rischio di perdere il rimborso del modello 730 se si riceve la Naspi è reale e va gestito con cura. Per evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale conoscere le regole e le scadenze da rispettare. In questo articolo, ti sveliamo come tutelare i tuoi diritti e non perdere il tuo rimborso, anche in presenza di ammortizzatori sociali.

Presentare la dichiarazione dei redditi è un obbligo anche per i contribuenti disoccupati o che stiano percependo un qualsiasi ammortizzatore sociale. Uno degli strumenti messi a loro a disposizione per regolamentare la propria posizione è il Modello 7302025. Grazie alla semplicità di compilazione e alla possibilità di gestire gli eventuali rimborsi in modo rapido e senza particolari problemi lo rendono uno dei sistemi più apprezzati dai contribuenti. In questo ampio contesto una domanda sorge spontanea. Come devono essere gestiti i rimborsi fiscali da chi percepisce la Naspi? In questo caso ad agire in veste di sostituto d’imposta è l’Inps, quindi nulla va perso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rimborso Modello 730 a rischio con la Naspi: come non perderlo

