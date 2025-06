Rimane folgorato mentre lavora in un impianto fotovoltaico morto 26enne

Un tragico incidente scuote il settore degli impianti fotovoltaici: un giovane operaio di soli 26 anni ha perso la vita folgorato mentre lavorava in un impianto situato tra Menfi e Santa Margherita di Belìce. La sua morte, avvenuta durante un intervento di installazione, solleva ancora una volta importanti riflessioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di prevenzioni adeguate. Un episodio che ci invita a riflettere sulla tutela dei lavoratori in ogni ambito.

Un giovane operaio di 26 anni è morto folgorato mentre stava lavorando ad un impianto fotovoltaico ubicato in contrada Genovese tra Menfi e Santa Margherita di Belìce. La vittima, originaria di Caccamo, secondo una prima sommaria ricostruzione, stava effettuando un intervento di installazione.

