Rilancio delle terme con i privati per il comitato civico il territorio va preparato ad accogliere almeno 150 mila turisti all’anno

Il Comitato civico “Patrimonio termale di Sciacca” vede con entusiasmo la proroga del termine per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, un’opportunità preziosa per rilanciare le terme e preparare il territorio ad accogliere almeno 150 mila turisti all’anno. Questa mossa strategica apre nuove prospettive di collaborazione pubblico-privato, fondamentali per valorizzare il patrimonio termale e stimolare una rinascita culturale ed economica. È il momento di agire e trasformare questa sfida in successo.

