Rilancio dell’Ast la giunta Schifani approva la trasformazione in house

Il rilancio dell'AST segna un nuovo capitolo per il trasporto pubblico siciliano, grazie alla decisione strategica della giunta Schifani di trasformare l’azienda in un’in house. Questo passaggio cruciale promette efficienza, innovazione e un servizio più affidabile per i cittadini, consolidando così il futuro di una delle più importanti realtà di mobilità dell’isola. Un investimento deciso che cambierà radicalmente il volto del trasporto siciliano.

Un passaggio fondamentale e determinante per il completamento dell'opera di rilancio dell'Azienda siciliana trasporti. La giunta Schifani ha approvato le proposte degli assessori dell'Economia, Alessandro Dagnino, e delle Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Aricò, che sanciscono il.

