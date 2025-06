Rigassificatore a Vado l’allarme da Piombino | Avanti col trasloco La Regione smentisce

Il dibattito sul rigassificatore a Vado si infiamma: mentre la Regione smentisce un trasferimento forzato, i sindaci savonese alzano la voce, chiedendo chiarimenti ufficiali. Bucci rassicura: “Il governo ci ha confermato che non andrà contro la nostra volontà ”, ma l’incertezza persiste. La tensione cresce, e le istituzioni sono chiamate a fare chiarezza su un tema cruciale per il territorio.

