Riforma della geografia giudiziaria tributaria | il futuro della Corte di Avellino al centro di un convegno con istituzioni e professionisti

L’evento, organizzato per esplorare le prospettive e le sfide della riforma della geografia giudiziaria tributaria, riunisce istituzioni e professionisti nel cuore di Avellino. Un’occasione imperdibile per confrontarsi sulle future evoluzioni della Corte di Avellino, punto focale della giustizia tributaria nella regione. Non perdere questa opportunità di partecipare a un dibattito che potrebbe plasmare il futuro del sistema giudiziario locale e nazionale.

Si terrà giovedì 19 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio Irpinia Sannio (Piazza Duomo, 5 – Avellino), l’importante convegno dal titolo: "La riforma della geografia giudiziaria tributaria: quale futuro per la Corte di Avellino?" L’evento, organizzato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Riforma della geografia giudiziaria tributaria: il futuro della Corte di Avellino al centro di un convegno con istituzioni e professionisti

In questa notizia si parla di: avellino - riforma - geografia - giudiziaria

In programma mercoledì 19 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio Irpinia Sannio Piazza Duomo, 5, Avellino. Vai su Facebook

Riforma della geografia giudiziaria tributaria: il futuro della Corte di Avellino al centro di un convegno con istituzioni e professionisti; Convegno “La riforma della geografia giudiziaria tributaria: quale futuro per la Corte di Avellino?”; Corte di Giustizia tributaria di Avellino, avvocati a Roma contro la soppressione.

Convegno “La riforma della geografia giudiziaria tributaria: quale futuro per la Corte di Avellino?” - ”, in programma mercoledì 19 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio I ... Si legge su irpinianews.it

Riforma della geografia giudiziaria tributaria: l’audizione di UNCAT - Durante l’audizione è stato evidenziato come il CPGT è impegnato nell’analisi del progetto di revisione della geografia giudiziaria tributaria in attuazione della riforma fiscale. Lo riporta ipsoa.it