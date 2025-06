Rifiuti due giorni di sciopero | possibili disservizi

A causa dello sciopero della RSU aziendale proclamato per lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio, potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti. Geofor invita quindi i cittadini a esporre regolarmente i rifiuti e a pianificare di conseguenza le proprie operazioni. Restate aggiornati e adottate eventuali misure preventive per ridurre al minimo i disagi. La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare questa situazione temporanea.

In questa notizia si parla di: rifiuti - sciopero - possibili - disservizi

