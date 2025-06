Rifiuti bruciati in un terreno | agricoltore finisce nei guai

Un episodio che mette in luce l’importanza del rispetto ambientale: un agricoltore di Gioia Sannitica è stato denunciato per aver bruciato rifiuti nel suo terreno, causando un incendio. La pronta segnalazione ai centralini del 112 ha permesso l’intervento dei militari del Nucleo, ricordandoci quanto sia fondamentale tutelare il nostro territorio e adottare pratiche agricole sostenibili per un futuro più verde.

Un agricoltore, conduttore di un fondo in località Filette di Gioia Sannitica, è stato denunciato per aver bruciato rifiuti di vario genere in un terreno. Nel corso della giornata, ai centralini del 112 giunge la segnalazione di un rogo. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo.

