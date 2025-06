Riduzione della portata idrica in otto Comuni irpini | l' avviso

Alto Calore Servizi comunica una temporanea riduzione della portata idrica nei comuni irpini, inclusi Nusco, Torella dei Lombardi, Frigento e altri. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio. È importante che cittadini e strutture pubbliche adottino le opportune precauzioni per limitare gli sprechi e affrontare al meglio questa situazione. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica una riduzione di portata al serbatoio di Montella (località Serrapullo) che interesserà i seguenti Comuni: NUSCO, TORELLA DEI LOMBARDI, FRIGENTO, GESUALDO, ROCCA SAN FELICE, S.ANGELO DEI LOMBARDI, S.ANGELO DEI LOMBARDI (Istituto Penitenziario e Ospedale), LIONI.

