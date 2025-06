Ridurre il costo dei pagamenti elettronici

Ridurre il costo dei pagamenti elettronici rappresenta un passo fondamentale per favorire la crescita economica e semplificare le transazioni quotidiane. Secondo l’indagine di Banca d’Italia, la crescente diffusione di sistemi digitali ha contribuito a un leggero calo dei costi complessivi, con una quota significativa di circa 26 miliardi di transazioni. Questa tendenza apre scenari promettenti per i consumatori e le imprese, che possono beneficiare di processi più efficienti e meno onerosi.

In merito all'indagine diffusa da Banca d'Italia sul costo sociale dei pagamenti in Italia, Fipe Confcommercio cesenate, mette l'accento su alcune questioni di rilievo. "La prima è che il costo complessivo degli scambi monetari - afferma il presidente Angelo Malossi - risulta in leggero calo grazie alla crescita dei pagamenti elettronici, la cui quota sul totale delle operazioni di pagamento (circa 26 miliardi di transazioni) è arrivata oramai al 38,4%. La seconda è che l'Italia, quanto a numero e valore medio delle transazioni con moneta elettronica, è ancora lontana dagli standard europei dove il primo è maggiore e il secondo inferiore.

