Ricordo Mazzola Giralucci FdI contesta il Comune che replica | Seguite le indicazioni della Prefettura

Questa mattina, a Padova, si è svolta una commemorazione toccante in ricordo di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, vittime della violenza delle Brigate Rosse nel 1974. La cerimonia, organizzata in via Zabarella, ha visto la partecipazione dell’assessora Francesca Benciolini e di molti cittadini. Tuttavia, il contesto non è stato privo di polemiche: FDI e Mazzola-Giralucci hanno contestato la posizione del Comune, che ha seguito le indicazioni della prefettura. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti.

Questa mattina la cerimonia in ricordo di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci militanti del Movimento Sociale Italiano uccisi dalle Brigate Rosse il 17 giugno 1974 a Padova, in via Zabarella. In rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessora Francesca Benciolini.

