Ricicla Riduci Riusa la campagna di sensibilizzazione per non mangiare cene di plastica

In un mondo in cui la plastica invade ogni angolo, la campagna di sensibilizzazione “Ricicla, Riduci, Riusa” di ANCONA ci invita a riflettere con un sorriso amaro. Una cena tra amici si trasforma in uno sketch surreale, denunciando con ironia le conseguenze dell’uso irresponsabile della plastica. Perché cambiare abitudini è possibile, e insieme possiamo fare la differenza: il futuro è nelle nostre mani.

ANCONA - Una cena tra due amici che si trasforma in uno sketch surreale, dal gusto duro eppure comico. La nuova campagna di sensibilizzazione ideata per Progetto Sistema e curata da Csv Marche Ets sceglie la via dell’ironia per ricordare le conseguenze che l’uso non responsabile della plastica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - “Ricicla. Riduci. Riusa”, la campagna di sensibilizzazione per non mangiare “cene di plastica”

