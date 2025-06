Richiesta di rettifica da parte di Venezia Catamaran srl

In un mondo in costante evoluzione come quello marittimo, la precisione e la chiarezza sono fondamentali. Venezia Catamaran srl e il suo amministratore delegato, Andreas Albrecht, desiderano correggere alcune informazioni contenute nell'articolo "Navigava senza licenze: catamarano da turisti sequestrato, comandante e armatore denunciati". √ą nostro dovere garantire una rappresentazione accurata dei fatti, perch√© la trasparenza √® alla base di ogni relazione di fiducia.

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dei legali¬†della Venezia Catamaran srl e¬†dell'amministratore delegato, Andreas Albrecht, in merito all'articolo "Navigava senza licenze: catamarano da turisti sequestrato, comandante e¬† armatore denunciati" (a questo link, l'articolo cui si fa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ¬© Veneziatoday.it - Richiesta di rettifica da parte di Venezia Catamaran srl

